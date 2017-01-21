Нёвиль увеличил отрыв от Ожье после 10 СУ Ралли Монте-Карло

Гонщик «Хёндэ» Тьерри Нёвиль сохранил лидерство после 10 спецучастка Ралли Монте-Карло, увеличив своё преимущество над Себастьеном Ожье из «М-Спорт». Третьим идёт партнёр Ожье по команде Отт Тянак.
WRC. Ралли Монте-Карло. Положение после 10 СУ
1. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — 2:38:43.7
2. Себастьен Ожье («М-Спорт») +1:00.7
3. Отт Тянак («М-Спорт») +1:12.0
4. Яри-Матти Латвала («Тойота») ++2:50.9
5. Дани Сордо («Хёндэ») +3:26.5
6. Крэйг Брин («Ситроен») +3:38.5
7. Андреас Миккельсон («Шкода») ++7:49.7
8. Эльфин Эванс («М-Спорт») +8:16.9
9. Ян Копецки («Шкода») ++10:32.8
10. Понтус Тидеманд («Шкода») +11:32.7.