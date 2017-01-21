Ожье приблизился к Нёвилю после 12 СУ Ралли Монте-Карло

Тьерри Нёвиль сохраняет первое место после 12 спецучастка Ралли Монте-Карло. Себастьену Ожье удалось сократить отставание от лидера, но он проигрывает более 50 секунд. Третьим по-прежнему идёт Отт Тянак.
WRC. Ралли Монте-Карло. Положение после 10 СУ
1. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — 3:10:50.5
2. Себастьен Ожье («М-Спорт») +51.0
3. Отт Тянак («М-Спорт») +1:29.8
4. Яри-Матти Латвала («Тойота») +3:04.1
5. Дани Сордо («Хёндэ») +3:43.1
6. Крэйг Брин («Ситроен») +4:21.6
7. Эльфин Эванс («М-Спорт») +8:19.9
8. Андреас Миккельсон («Шкода») +9:21.3
9. Ян Копецки («Шкода») +12:31.3
10. Понтус Тидеманд («Шкода») +14:33.8.