Ожье вышел в лидеры Ралли Монте-Карло после 13 СУ

Гонщик «М-Спорт»вышел в лидеры Ралли Монте-Карло, после того какна «Хёндэ» повредил подвеску на заключительном этапе в субботу. Из-за ошибки Нёвиль опустился на 15-е место.1. Себастьен Ожье («М-Спорт») 3:26:10.72. Отт Тянак («М-Спорт») +47.13. Яри-Матти Латвала («Тойота») +2:20.64. Крэйг Брин («Ситроен») +3:47.35. Дани Сордо («Хёндэ») +4:03.26. Эльфин Эванс («М-Спорт») +7:27.27. Андреас Миккельсон («Шкода») +9:15.28. Ян Копецки («Шкода») +12:34.49. Бриан Буффье («М-Спорт») +14:41.910. Понтус Тидеманд («Шкода») +14:59.3