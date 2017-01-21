Ожье вышел в лидеры Ралли Монте-Карло после 13 СУ

Гонщик «М-Спорт» Себастьен Ожье вышел в лидеры Ралли Монте-Карло, после того как Тьерри Нёвиль на «Хёндэ» повредил подвеску на заключительном этапе в субботу. Из-за ошибки Нёвиль опустился на 15-е место.
WRC. Ралли Монте-Карло. Положение после 13 СУ
1. Себастьен Ожье («М-Спорт») 3:26:10.7
2. Отт Тянак («М-Спорт») +47.1
3. Яри-Матти Латвала («Тойота») +2:20.6
4. Крэйг Брин («Ситроен») +3:47.3
5. Дани Сордо («Хёндэ») +4:03.2
6. Эльфин Эванс («М-Спорт») +7:27.2
7. Андреас Миккельсон («Шкода») +9:15.2
8. Ян Копецки («Шкода») +12:34.4
9. Бриан Буффье («М-Спорт») +14:41.9
10. Понтус Тидеманд («Шкода») +14:59.3