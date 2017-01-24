Пилоты Формулы-1 будут реже получать штрафы за аварии в 2017 году

ФИА внесла изменения в спортивный регламент. Теперь по новым правилам пилоты будут реже получать штрафы за аварии во время гонок, сообщает Motorsport.«Стюарды по своему усмотрению должны решить, нужно ли штрафовать пилотов, которые участвовали в аварии. Если судьи не видят однозначной вины одного из пилотов, штрафа не будет», — говорится в новой версии статьи 38.2 спортивного регламента Формулы-1.Штрафы остались прежними. Ко времени пилота могут добавить пять или десять секунд, штрафной проезд по пит-лейн и 10-секундный Stop&Go. Стоит отметить, что теперь штраф могут перенести на следующую гонку, если пилот не смог отбыть нарушение.