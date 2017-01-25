Р. Браун: надо, чтобы маленькие команды Формулы-1 твёрдо стояли на ногах

Спортивный директор Формулы-1хочет улучшить финансовое положение маленьких команд.«Нам надо найти решение, при котором маленькие команды смогут твёрдо стоять на ногах и бороться с теми, кто на вершине иерархии Ф-1. Сейчас сделать это слишком трудно. Нам нужно найти способ сделать Ф-1 здоровой снизу доверху. Возможно, надо сделать маленькие команды более привлекательными и ценными элементами Ф-1, не только на трассе, но и в бизнесе.У нас с командами контракт до 2020 года, так что значительных изменений до тех пор не будет без согласия всех команд», — приводит слова Брауна Gp Update.