Кролик Duracell появится на болидах «Уильямса» в Монако

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» представила ливрею, которая будет на её болидах во время Гран-при Монако. На предстоящем этапе гонщики Александер Албон и Логан Сарджент выступят на автомобилях, на которых появится изображение символа одного из спонсоров команды – кролика Duracell.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

«Мы рады предоставить кролику Duracell возможность впервые познакомиться с Формулой-1 в Монако. Культовый символ сможет объединиться со знаменитой гоночной трассой. Увидеть, как он мчится по знаменитому туннелю и площади Казино на FW46, будет по-настоящему незабываемо», — сказал коммерческий директор «Уильямса» Джеймс Бауэр.

Гран-при Монако состоится с 24 по 26 мая.

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