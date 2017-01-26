Р. Браун не исключает, что с уходом Экклстоуна промоутеры ГП попросят о скидках

Спортивный директор Формулы-1не исключает, что после смещенияс поста руководителя гоночной серии промоутеры Гран-при могут начать просить о скидках на плату, взымаемую за проведение гонок.«Это может случиться. Мы не можем игнорировать тот факт, что промоутеры сами испытывают трудности с финансированием. Но можно увидеть два пути решения проблемы. Мы могли бы попросить меньше денег за проведение гонок либо же могли бы помочь промоутерам добиться более высоких доходов. Мы считаем, что лучше повысить доход промоутеров, чем снижать стоимость проведения гонок», — приводит слова Брауна Auto Motor und Sport.