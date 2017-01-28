Р. Браун: текущая структура команд не позволит увеличивать количество гонок

Спортивный директор Формулы-1считает, что дальнейшее увеличение количества гонок в календаре возможно только при условии изменения структуры команд.«В Liberty меня спросили, каким, по моему мнению, было бы максимальное количество гонок. И я сказал, что в первую очередь мы должны достичь баланcа между качеством и количеством. Мы должны гарантировать, что не просто увеличиваем число гонок, потому что можем это сделать. Гонки должны быть хорошего качества, они должны быть интересными и проводиться в хороших местах.Нам также нужно подумать о частоте проведения гонок, потому что идеальный вариант — это гонки каждый уик-энд. Но есть такой пункт, что нужно помочь командам, поддержать их в проведении дополнительного количества гонок. 20 или 21 Гран-при за сезон — это тяжело для команд и жестоко по отношению к инженерам, жестоко по отношению ко всем, кто путешествует от Гран-при к Гран-при. Но если у команд будет по две бригады инженеров, сменяющих друг друга, как это имеет место в NASCAR, то мы можем сделать это.Нет никакой причины, по которой у нас не должно быть больше гонок. Но у нас не может быть большого количества Гран-при с текущей структурой, которую имеют команды, потому что это просто не будет работать», — приводит слова Брауна ESPN.