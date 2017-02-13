Латвала: приди я в «Тойоту» на две недели позже, не выиграл бы в Швеции

Пилот «Тойоты» Яри-Матти Латвала заявил, что победы его команды в WRC в сезоне-2017 стали возможны благодаря его вкладу в развитие машины. Накануне Латвала выиграл Ралли Швеции.
«Приди я в команду на две недели позже, я бы не выиграл. Мы омологируем многие детали, но у меня было 14 дней, чтобы внести свой вклад. Я работал над переключением передач и дифференциальной настройкой, они стали ключевыми частями, позволившими сделать машину лучше. И мы сделали всё вовремя», — приводит слова Латвалы Motorsport.