Феттель: теперь пилоты будут сильнее атаковать, не думая о шинах

Четырёхкратный чемпион мира, выступающий за «Феррари», поделился ожиданиями от машин 2017 года.«Болиды станут гораздо быстрее. На прямых скорость будет не слишком большой, но скорость прохождения поворотов возрастёт. Увеличатся боковые перегрузки. Посмотрим, чего стоит ожидать от новых шин, ведь прижимной силы станет больше. Думаю, теперь мы сможем сильнее атаковать в ходе гонки, не ограничиваясь работой шин. Количество обгонов? Не думаю, что тут что-то поменяется», — сказал Феттель в интервью Channel 4.