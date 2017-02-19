Марко: думаю, нас ждут зрелищные обгоны

Гоночный консультант «Ред Булл» докторподелился мнением по поводу будущего Формулы-1 после перехода на новый технический регламент в сезоне 2017 года.«Торможения будут происходить быстрее, поэтому возрастёт значение мастерства пилота. Думаю, нас ждут зрелищные обгоны. Точно сказать, что именно нас ждёт, трудно, но, судя по данным компьютерной симуляции, возможны разные сценарии.Если шины получатся качественными, они позволят преследовать соперника вплотную. Тесты резины дали многообещающий результат», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.