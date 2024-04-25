Марко: невероятно, что Стролл действительно назвал Риккардо идиотом

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление пилота команды «РБ» Даниэля Риккардо на Гран-при Китая.

«В Китае Даниэль получил новое шасси, это был наш план с самого начала, поскольку это было третье шасси, которое мы хотели использовать на трассе. Эти изменения помогли Даниэлю и в психологическом плане после серии разочаровывающих уикендов.

В Китае у Риккардо дела стали куда лучше. Невероятно, что Стролл действительно назвал Риккардо идиотом. А также я не понимаю его штраф за гонку в Майами. Это был не лучший уикенд для него», — написал Марко в колонке для Speedweek.

Риккардо так и не смог набрать ни одного очка в нынешнем сезоне. Его наивысшая позиция — 11-я в спринте на трассе в Шанхае.