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Марко: невероятно, что Стролл действительно назвал Риккардо идиотом

Марко: невероятно, что Стролл действительно назвал Риккардо идиотом
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление пилота команды «РБ» Даниэля Риккардо на Гран-при Китая.

«В Китае Даниэль получил новое шасси, это был наш план с самого начала, поскольку это было третье шасси, которое мы хотели использовать на трассе. Эти изменения помогли Даниэлю и в психологическом плане после серии разочаровывающих уикендов.

В Китае у Риккардо дела стали куда лучше. Невероятно, что Стролл действительно назвал Риккардо идиотом. А также я не понимаю его штраф за гонку в Майами. Это был не лучший уикенд для него», — написал Марко в колонке для Speedweek.

Риккардо так и не смог набрать ни одного очка в нынешнем сезоне. Его наивысшая позиция — 11-я в спринте на трассе в Шанхае.

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