Масса: возвращаться в Ф-1 немного странно

Бразильский пилот команды «Уильямс»рассказал о своих ощущениях от возвращения в Формулу-1.«Это немного странные ощущения, ведь у меня было прощание, о котором можно было бы только мечтать (на домашней трассе). Но потом мне позвонили из команды и сказали, что я им нужен ещё на один сезон. Я был немного удивлён, но следовал зову своего сердца. Все мне говорили, чтобы я прислушивался к своим чувствам, что я и сделал. Ни один человек не сказал мне «не делай этого», — цитирует Массу F1i.Также бразилец заверил, что мотивирован на борьбу, и надеется, что новый болид будет конкурентоспособен на трассе.