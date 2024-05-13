Штайнер предложил штраф за повторяющиеся нарушения, как в случае с Магнуссеном в Майами

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос по поводу действий пилота американской команды Кевина Магнуссена во время спринта Гран-при Майами. Датчанин тогда жёстко оборонялся с нарушением границ трассы от гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Нужно вести честную игру. Можно быть агрессивным, но мы стали свидетелями такой игры уже во второй раз. Пилот не может испытывать чувство гордости, если испортил кому-то гонку. Как только получаешь первые 10 секунд, следующие 10 секунд уже не имеют значения. Поэтому проезд через пит-лейн стал бы существенным наказанием. Пилоту в таком случае придётся отбыть этот штраф в течение нескольких кругов, а затем он просто откатится и не сможет создавать проблем», — приводит слова Штайнера PlanetF1 со ссылкой на Sky Deutschland.

Сколько зарабатывают в Формуле-1: