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Ферстаппен: было бы несправедливо отправлять Ньюи в долгий отпуск

Ферстаппен: было бы несправедливо отправлять Ньюи в долгий отпуск
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен поддержал решение руководства позволить британскому конструктору Эдриану Ньюи немедленно приступить к работе в другой команде после ухода, если он этого захочет.

«Я не удивлён этому, поскольку мы очень его уважаем и всегда будем благодарны за то, что он сделал для команды за эти годы.

Я не говорю за Кристиана [Хорнера] или кого-то ещё, я знаю, что ему и Эдриану нужно обсудить условия ухода, но я не удивлён, потому что было бы несправедливо отправлять Ньюи в «отпуск по уходу за садом» на долгое время, учитывая то, что он сделал для команды. Здесь присутствует взаимное уважение», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.

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