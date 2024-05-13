Fastest Pitstop опроверг свой инсайд о Гран-при Чикаго Формулы-1 с 2026 года

Fastest Pitstop опроверг собственный инсайд относительно добавления в календарь Формулы-1 Гран-при Чикаго. Ранее сообщалось, будто бы этап может проводиться с 2026 года.

«Мы хотели бы остановиться на недавнем сообщении о потенциальном Гран-при Чикаго. После тщательного рассмотрения и проверки информации мы приняли решение удалить самое последнее сообщение, связанное с этой темой. Нам предоставили дополнительную информацию, которая противоречит некоторым утверждениям нашего источника», — говорится в свежем сообщении Fastest Pitstop.

Отметим также, что с комментарием по поводу первоначального сообщения Fastest Pitstop выступили в издании PlanetF1. Там сообщили, что данные о проведении Гран-при Чикаго с 2026 года не соответствуют действительности.

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