Хембри: на тестах в Барселоне команды будут скрывать свою истинную силу

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли»уверен в том, что на предсезонных тестах в Барселоне команды будут стараться скрыть свой истинный уровень конкурентоспособности.«Мы действительно не будем знать конкурентоспособность команд в Барселоне, поскольку в это период все они стараются скрыть свой истинный уровень», — приводит слова Хембри Autosport.Тем не менее босс «Пирелли» ожидает, что тесты покажут, были ли их расчёты при создании компаундов верными, поскольку задача усложнялась тем, что прежние машины были более медленными. «Проблема, с которой мы столкнулись, состояла в том, что машины, на которых мы тестировали шины, были на пять секунд медленней, чем те, что мы увидим в Барселоне», — отметил Хембри.