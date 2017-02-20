«Заубер»: большее внимание уделяли стабильной работе аэродинамики

Технический директор «Заубера» Йорг Цандер рассказал о ходе работы над новым автомобилем команды C36, чьи изображения были показаны в понедельник, 20 февраля. На машине установлен двигатель «Феррари» образца 2016 года.

«Мы уделяли большее внимание стабильной работе аэродинамики, а не максимизиации уровня прижимной силы. Прошлогодний мотор „Феррари“ — проверенная и протестированная система, благодаря которой мы можем начать с более высоким уровнем надёжности. Мы получили преимущество, потому что команда была знакома с мотором и трансмиссией, а также с требованиями по охлаждению двигателя», — приводит слова Цандера пресс-служба «Заубера».