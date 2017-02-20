Внук Эмерсона Фиттипальди зачислен в молодёжную академию «Феррари»

, внук двукратного чемпиона Формулы-1, стал членом молодёжной академии «Феррари». В сезоне-2017 он будет выступать в итальянской Формуле-4 за команду «Према».«Для меня большая радость и честь выступать за „Према“ и быть членом академии „Феррари“. Я знаю, что как новичок должен буду многое выучить в новом году. Но тем не менее я сильно мотивирован и с нетерпением жду старта сезона», — приводит слова 15-летнего гонщика F1i.Прошлый сезон Фиттипальди провёл в мексиканской Формуле-4.