Hype Energy останется спонсором «Форс Индия» на сезон-2017

Команда «Форс Индия» объявила о продлении партнёрства с производителем энергетических напитков Hype Energy на сезон-2017. В рамках соглашения логотип Hype будет располагаться на кокпите VJM10, зеркалах заднего вида и на торцевой пластине заднего антикрыла. Также лого компании будет размещено на комбинезонах пилотов, униформе и бейсболках членов команды.
«Нам нравится сотрудничество с Hype Energy. И мы рады, что мы продолжаем сотрудничать третий сезон подряд. Их бренд прекрасно сочетается с высокоэнергичной жизнью в Формуле-1», — прокомментировал заключение сделки владелец «Форс Индия» Виджай Маллья, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.