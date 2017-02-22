Русинов: одной нашей дружбы с Петровым мало, чтобы он стал пилотом G-Drive

Пилот команды G-Drive Racing, выступающей в сериях WEC и ELMS, Роман Русинов ответил на вопрос, насколько вероятно, что место третьего пилота экипажа может занять Виталий Петров. На данный момент команда ищет третьего гонщика. Сам Русинов ранее заявлял, что на свободное место претендуют несколько кандидатов, среди которых есть и экс-пилоты Ф-1.
«Виталий – прекрасный и быстрый гонщик, а его опыт выступлений в разных сериях за рулём разной техники является очень ценным для любой команды. Мы дружим и в прошлом сезоне всегда с удовольствием общались в паддоке на этапах WEC. Но лишь только этого недостаточно для того, чтобы он стал пилотом G-Drive Racing. В первую очередь в этом должна быть обоюдная заинтересованность двух сторон.
Вакансия третьего пилота в нашем экипаже в WEC пока остаётся открытой. Мы рассматриваем разные кандидатуры, но не спешим с выбором, потому что хотим быть уверенными, что это будет лучший для нас вариант», — цитирует Русинова российская редакция Autosport.