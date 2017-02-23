Окон: после 2 недель в Барселоне станет ясно, что ждёт «ФИ» в Мельбурне

Пилот «Форс Индия»рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона.«Мне нужно ставить своей целью завоёвывать очки в каждой гонке. Таков уровень команды, и я буду расстроен, если мы не начнём сезон хорошими результатами. Знаю, что это будет непросто, и команды рядом с нами будут сильными, но нам нужно ставить высокие цели. Первая цель — хорошо провести тесты и развивать машину в правильном направлении. После двух недель в Барселоне, надеюсь, мы будем иметь более чёткое представление о том, что нас ждёт в Мельбурне», — отметил Окон для пресс-релиза команды.