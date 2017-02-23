Маллья: Окон ещё всех удивит, это очень талантливый парень

Руководитель «Форс Индия»уверен, что новобранец командысможет достойно заменить«Поверьте мне, этот парень всех удивит. Он произвёл на нас впечатление два года назад, когда тестировал наш болид. Он произвёл на нас впечатление, когда работал на симуляторе. Он талантливый и скромный парень. Он хочет учиться.У нас есть команда с очень хорошими учителями. Они отлично формируют наших пилотов. Хюлькенберг является хорошим тому примером. Когда Нико пришёл к нам, то лишь уничтожал резину. Когда он покинул команду, то превосходно работал с покрышками. Наши люди уверены, что с Оконом попадут в точку», — приводит слова Малльи Auto Motor und Sport.