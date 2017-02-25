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З. Браун: бюджет «Макларена» увеличился

25 февраля 2017, суббота. 00:28. Авто
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что бюджет команды увеличился, а путь к победам может занять несколько лет.

«История показывает, что путь к победам может занять несколько лет. У нас есть отличные гонщики и хороший бюджет. Шейх Мохаммед и Мансур Ойех увеличил наш бюджет в некоторых областях, поэтому у нас есть всё, что необходимо. Сейчас нужно сконцентрироваться на работе, чтобы собрать всё воедино.

2018-й – год, когда нам нужно представить титульного партнёра. Я уже чувствую давление, потому что это займёт год. Но я не видел каких-либо новых спонсорских наклеек на других машинах, включая те болиды, которые выигрывали чемпионаты в последние три года», — приводит слова Брауна Motorsport.
Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Макларен Зак Браун
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