З. Браун: бюджет «Макларена» увеличился

Исполнительный директор «Макларена»рассказал, что бюджет команды увеличился, а путь к победам может занять несколько лет.«История показывает, что путь к победам может занять несколько лет. У нас есть отличные гонщики и хороший бюджет. Шейх Мохаммед и Мансур Ойех увеличил наш бюджет в некоторых областях, поэтому у нас есть всё, что необходимо. Сейчас нужно сконцентрироваться на работе, чтобы собрать всё воедино.2018-й – год, когда нам нужно представить титульного партнёра. Я уже чувствую давление, потому что это займёт год. Но я не видел каких-либо новых спонсорских наклеек на других машинах, включая те болиды, которые выигрывали чемпионаты в последние три года», — приводит слова Брауна Motorsport.