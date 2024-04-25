Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боссы «Ауди» поставили перед Зайдлем задачу сформировать состав до лета

Боссы «Ауди» поставили перед Зайдлем задачу сформировать состав до лета
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Ауди» поставило задачу генеральному директору проекта в Формуле-1 Андреасу Зайдлю сформировать состав пилотов на сезон-2025 до июня, сообщает Formula1a.uno.

Ранее сообщалось, что «Ауди» и немецкий пилот Нико Хюлькенберг договорились о соглашении с 2025 года. Таким образом, если эта информация подтвердится, в команде останется одно вакантное место, с которым связывают действующего пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 69 очков. Хюлькенберг с четырьмя баллами располагается на 13-й позиции.

Ранее мнением о возможном переходе в «Ауди» Сайнса и Хюлькенберга поделился известный британский обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд. По его словам, оба гонщика пока не спешат давать чёткий ответ.

Материалы по теме
Сейвуд раскрыл актуальную позицию Сайнса и Хюлькенберга насчёт перехода в «Ауди»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android