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Боссы «Ауди» поставили перед Зайдлем задачу сформировать состав до лета

Руководство «Ауди» поставило задачу генеральному директору проекта в Формуле-1 Андреасу Зайдлю сформировать состав пилотов на сезон-2025 до июня, сообщает Formula1a.uno.

Ранее сообщалось, что «Ауди» и немецкий пилот Нико Хюлькенберг договорились о соглашении с 2025 года. Таким образом, если эта информация подтвердится, в команде останется одно вакантное место, с которым связывают действующего пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 69 очков. Хюлькенберг с четырьмя баллами располагается на 13-й позиции.

Ранее мнением о возможном переходе в «Ауди» Сайнса и Хюлькенберга поделился известный британский обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд. По его словам, оба гонщика пока не спешат давать чёткий ответ.