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«Он становится всё лучше и лучше». Хельмут Марко высказался о Максе Ферстаппене

«Он становится всё лучше и лучше». Хельмут Марко высказался о Максе Ферстаппене
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о прогрессе пилота команды Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«Макс успешно защищает свой титул. Он становится всё лучше и лучше, хоть это и трудно представить после прошлого сезона. Мы продолжаем двигаться вперёд шаг за шагом даже на спринтерском этапе, как в Шанхае, во время свободных тренировок, а затем сразу в спринт-квалификации. Между Максом и его гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе царит гармония.

Макс стал намного более терпелив, он сосредоточенно преследует две цели: завоевать поул, если возможно, но главное внимание уделяется гонке. Также он прекрасно справляется с износом шин. Эти качества делают его непобедимым», — написал Марко в своей колонке для Speedweek.

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