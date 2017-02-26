Хэмилтон: инженеры говорят, что обгонять станет сложнее

Пилот «Мерседеса»выразил опасения по поводу нового технического регламента Формулы-1.«Инженеры считают, что обгонять станет сложнее, поскольку грязного воздухастанет ещё больше, чем раньше. Посмотрим, какой будет ситуация на первых тестах. Возможно, в итоге всё получится лучше, чем все говорят, но я не стал бы на это рассчитывать», — приводит слова Хэмилтона The Guardian.Многие специалисты Формулы-1 не раз говорили, что с новым регламентом плотно преследовать соперника станет сложнее.