Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Боттас: уже готов взять поул-позишн

26 февраля 2017, воскресенье. 22:01. Авто
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что готов взять поул-позишн на первом же Гран-при в составе новой команды. Боттас перешёл в «Мерседес» зимой из «Уильямса».

«Я уже готов взять поул! Надеюсь, машина будет хороша, и рано или поздно мне это удастся.

Думаю, сейчас команда не в том положении, в каком была при приходе Росберга. С тех пор она выросла и стала сильнее. Я чувствую, что после четырёх лет в „Уильямсе“ с обилием сражений за подиум я готов к поулам и победам», — приводит слова Боттаса F1i.
Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Уильямс Валттери Боттас
Новости. Авто
26 февраля 2017, воскресенье
22:01 Боттас: уже готов взять поул-позишн
21:09 Тренер Квята: Даниил — как голодный тигр
20:50 Тост: новый «Торо Россо» оборудован лучшим мотором за всю гибридную эру
20:40 Ки: у «Торо Россо» длинный список обновлений на сезон-2017
20:11 «Торо Россо» представил новую машину
19:35 З. Браун: большинству понравится расцветка нового «Макларена»
19:03 Палмер в восторге от нового «Рено»
18:28 Штайнер: от старой машины в новом «Хаасе» остались только педали
17:31 Квят: новая машина «Торо Россо» не будет голубой
17:14 «Торо Россо» представил новый шлем Квята
17:03 «Хаас» представил болид VF17
16:44 Риккардо и Ферстаппен позитивно оценили RB13
15:15 «Ред Булл» презентовал новый болид RB13
14:31 Компания Petronas создала новое топливо для «Мерседеса»
14:16 Окон: я сидел на белковой диете для набора массы
13:20 Э. Хэмилтон: «Мерседес» — фаворит нового сезона
12:48 Хэмилтон: инженеры говорят, что обгонять станет сложнее
12:20 «Макларен» MCL32 впервые выехал на трассу
11:41 Маркес вывихнул плечо при падении на тестах
10:42 Миккельсен: запрет на выступление машин «Фольксвагена» стал ударом в лицо
09:47 «Пирелли» привезёт в Барселону 810 комплектов шин
00:23 «Макларен» заключил партнёрский контракт с New Era
25 февраля 2017, суббота
23:24 Гонщики MotoGP не одобряют проведение гонки в Катаре под дождём
22:41 Марко: проблем с надёжностью у моторов «Рено» нет
22:30 Сайнс-младший показал новый дизайн шлема
21:15 Боттас: «Мерседес» не запретит пилотам обмениваться данными
20:29 Селис: надеюсь провести за рулём «Форс Индии» как можно больше времени
19:43 Болельщики смогут «выпить из ботинка» во время Гран-при Австралии
19:43 В сети появились снимки нового болида «Хааса»
19:35 Близкий соратник Экклстоуна покинул Формулу-1
18:27 Брандл и Чандхок раскритиковали внешний вид новых болидов
17:35 Риккардо: хочу претендовать на титул до конца сезона
16:14 «Ред Булл» представил новые костюмы пилотов
15:22 Ферстаппен: было бы идеально, если бы первая гонка сезона вышла скучной
14:57 Окон: надеюсь, сотрудники «Манора» найдут работу в Формуле-1
14:29 Продрому: новая машина «Мерседеса» выделяется среди остальных
13:56 Алонсо: если бы Хэмилтон чаще изучал данные Росберга — мог бы выиграть чемпионат
13:34 Алонсо первым сядет за руль нового «Макларена»
13:13 Монтойя провёл тесты в чемпионате IMSA
12:51 «Рено» впервые вывел новый болид на трассу
12:30 Феттель: новая «Феррари» — шаг вперёд
11:20 «Уильямс» официально представил новый болид
11:17 З. Браун: богатые владельцы не позволят бюджету встать на пути «Макларена»
10:53 Алонсо: я и в 80 лет буду гонять
10:39 Риккардо набрал 1 млн подписчиков в «Твиттере»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к отходу Берни Экклстоуна от управления Формулой-1?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+