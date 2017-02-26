Боттас: уже готов взять поул-позишн

Пилот «Мерседеса»считает, что готов взять поул-позишн на первом же Гран-при в составе новой команды. Боттас перешёл в «Мерседес» зимой из «Уильямса».«Я уже готов взять поул! Надеюсь, машина будет хороша, и рано или поздно мне это удастся.Думаю, сейчас команда не в том положении, в каком была при приходе Росберга. С тех пор она выросла и стала сильнее. Я чувствую, что после четырёх лет в „Уильямсе“ с обилием сражений за подиум я готов к поулам и победам», — приводит слова Боттаса F1i.