Квят: новый болид «Торо Россо» выглядит сексуально, агрессивно и уникально

Пилот «Торо Россо»поделился ожиданиями от сезона-2017.«Начало моего четвёртого года в Формуле-1 заставляет меня чувствовать себя старым, но приятно считаться опытным пилотом в 22 года. Надеюсь, впереди ещё много лет! 2017-й — большой год для всех нас в Ф-1, ведь это сезон новых возможностей благодаря новым правилам и машинам.Нам придётся адаптироваться как можно быстрее, вот почему мы много тренировались зимой: чтобы быть готовыми к физическим требованиям. Я много тренируюсь с детства, но в этом году тренировки стали ещё интенсивнее. Захватывает мысль о гонках на этих машинах. Думаю, они будут одними из самых быстрых в истории! Должен сказать, что STR выглядит сексуально, агрессивно и уникально.Не могу дождаться старта сезона. 2016 год сильно меня изменил, и теперь я другой, что поможет мне избрать лучший подход в 2017-м, ведь я очень голоден и мотивирован», — цитирует Квята пресс-служба команды.