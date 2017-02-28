«Хонда»: думаем, что проблема в топливном баке

В «Хонде» считают, что проблемы с их новой силовой установкой связаны с топливным баком.27 февраля Фернандо Алонсо провёл в боксах большую часть первого дня тестов, так как на его болиде пришлось менять мотор. Сегодня «Макларен» вновь столкнулся с проблемами, когда Стоффель Вандорн заглох на выезде с пит-лейна в самом начале сессии.«Основываясь на первичных данных, мы думаем, что проблема в форме нового топливного бака, но чтобы подтвердить это, нужно дальнейшее расследование», — приводит слова главы автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегавы Motorsport.