Палмер: не могу понять, как лидеры проезжают так много кругов

Гонщик «Рено»подвёл итоги второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне, где он стал восьмым.«Не могу понять, как они проезжают так много кругов. В первый и второй дни машины абсолютно новые, новый регламент… Это впечатляет. При этом не только мы, но и остальной пелотон проезжаем за день 50-60 кругов. Это впечатляет.Пока не возможно сказать, насколько сильны конкуренты. Но похоже, что всё довольно плотно. „Мерседес“ и „Феррари“ всё время были впереди. От „Ред Булл“ мы тоже можем ожидать этого, ну или где-то рядом. Насчёт остальных у меня нет представления», — приводит слова Палмера F1Fanatic.Также британец объяснил, почему не выезжал на трассу до обеда: «Мы ждали деталей, а затем устанавливали их — были нужны некоторые изменения. Мы знали, что старт будет отложен, но на деле всё ещё несколько отложилось. Дневная часть была неплохой. Благодаря 53 кругам мы немного отыгрались, ощущения от машины весьма хорошие. Но, вероятно, довольны и все остальные, ведь ощущения гораздо лучше, чем в прошлом году. Прижимной силы намного больше. Мы как команда прибавили в плане гибкости — в прошлом году мы были очень слабы в этом аспекте. Так что, думаю, мы как команда сделали хорошие шаги вперёд».