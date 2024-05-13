Джордж Расселл получит приз Лоренцо Бандини в 2024 году

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл получит приз имени итальянского автогонщика Лоренцо Бандини, вручаемый спортсменам Формулы-1.

Награждение станет частью уикенда, в рамках которого «Мерседес» отпразднует 100-летие победы в гонке «Тарга Флорио». На церемонию, запланированную на 15 мая, Расселл приедет на отреставрированном победном «Мерседесе» 1924 года.

«У «Мерседеса» невероятная история в автоспорте. Я присоединился к команде в 2017 году, и мне понравилось узнавать о ней, в том числе и посещать музей в Штутгарте. И я ухватился за возможность сесть за руль одного из самых знаковых автомобилей в истории компании.

Опыт вождения такого удивительного автомобиля, приуроченный к столь важной победе в истории «Мерседеса» и получению трофея Бандини, является особенным. Не могу дождаться тёплого приёма в Бризигелле», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».