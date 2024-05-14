Зак Браун: в Формуле-1 есть шесть-семь пилотов, которые стали бы чемпионами в «Ред Булл»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о роли пилота и конструктора для успеха в Формуле-1.

«Я думаю, важен и тот и другой. Но, конечно, всё начинается с машины – меня часто спрашивают: «Всё дело в болиде или гонщике?» И я отвечаю: «Ну, и то и другое». Думаю, мог бы охарактеризовать это так – на стартовой решётке есть шесть-семь пилотов, которые стали бы чемпионами в «Ред Булл», — приводит слова Брауна PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.

Напомним, лидером в общем зачёте пилотов в настоящий момент является Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». В его активе 136 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, у которого 103 балла. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (98).

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