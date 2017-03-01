Организаторы Гран-при Канады продлили контракт с Ф-1 до 2029 года

Организаторы Гран-при Канады гарантировали Монреалю место в календаре Формулы-1 до 2029 года после подписания нового долгосрочного контракта с руководством серии.
В прошлом году будущее гонки в Мельбурне было поставлено под вопрос, поскольку от организаторов требовали модернизации трассы. Все вопросы были улажены с новыми владельцами Ф-1 из Liberty Media.
«Некоторые говорят, что это контракт до конца 2028 года, но он рассчитан до 2029-го. Я не рассказываю ничего нового.
Встреча с Liberty была благоприятной. Их видение будущего интересно, и это как музыка для наших ушей. Но мы должны дать этим людям время, потому что они находятся в начале изучения Ф-1. При этом они кажутся открытыми для обсуждений и сотрудничества с промоутерами», — рассказа босс Гран-при Канады Франсуа Дюмонтье в интервью Journal de Montreal.