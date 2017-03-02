Хэмилтон поддерживает идею Росса Брауна о пересмотре формата Гран-при

Пилот «Мерседеса»высказался за пересмотр формата гоночных уик-эндов, поддержав в том числе и идею спортивного директора Ф-1 Росса Брауна о введении внезачётных гонок, на которых можно было бы «обкатывать» новые идеи, перед их внедрением в чемпионат.«Это не звучит как что-то страшное, новый формат, безусловно нужен Формуле-1. На протяжении 11 лет, которые я нахожусь здесь, ничего не менялось в формате с четверга по воскресенье…Быть может, нам нужен различный сценарий для разных гонок? Когда мы доберёмся до Монако, то не можем оставить тот же формат, потому что никто не сможет там обгонять. Быть может, нужно что-то, чтобы «оживить» его, сделать что-то другое. Возможно, есть место для спринтерской гонки? Я не знаю. Есть много идей, но я не собираюсь делиться ими. Это здорово, что Liberty Media приходит с новыми идеями», — приводит слова Хэмилтона Autosport.