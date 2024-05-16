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Назван сценарий, по которому Цунода заменит Стролла в «Астон Мартин»

Назван сценарий, по которому Цунода заменит Стролла в «Астон Мартин»
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Пилот «РБ» японец Юки Цунода рассматривается как возможный кандидат на место резервного пилота британской команды «Астон Мартин» в 2025 году. Об этом сообщает журналист Нейт Сондерс.

«Трудно представить, в какую команду он мог бы перейти, чтобы она соответствовала его способностям. Мне кажется это одна из главных интриг текущего сезона. В идеальном мире должно было быть свободное место в команде, которая собирается перейти на двигатели «Хонды», то есть в «Астон Мартин». Конечно, они подписали контракт с Фернандо Алонсо. Но я чувствую, что место Лэнса Стролла идеально подошло бы ему. Действительно были слухи в Майами о том, что может произойти такой сценарий.

Но это всего лишь чьи-то предположения, основанные на нескольких вещах, которые они, возможно, слышали. Возможно, в следующем году мы увидим, как Цунода перейдёт в «Астон Мартин», но в качестве резервного пилота. После чего, возможно, он займёт это место в 2026 году, что было бы не сильно впечатляюще. Но, честно говоря, это звучит здорово, поскольку помогло бы ему прорваться», — приводит слова Сондерса портал F1oversteer.

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