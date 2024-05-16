Хэмилтон назвал пилота, которого взял бы вместо себя в «Мерседес» после ухода в «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о гонщике, который мог бы заменить его в команде по окончании нынешнего сезона. Напомним, в 2025 году Хэмилтон присоединится к «Феррари». По словам Хэмилтона, сам он бы предпочёл Андреа Кими Антонелли.

«Честно говоря, я понятия не имею, какие планы у Тото. Однако, как мне кажется, было бы здорово, если бы место получил юниор. Если бы это зависело от меня, я бы взял Андреа Кими Антонелли», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

Напомним, недавно известное издание Auto Motor und Sport сообщало, как долго руководитель «Мерседеса» Тото Вольф будет готов ждать, чтобы заключить контракт с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.