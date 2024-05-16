Хюлькенберг не поддержал версию Магнуссена, что Кевин нарушал правила ради напарника

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг опроверг заявление своего товарища по команде Кевина Магнусенна, который ранее сказал, что на Гран-при Майами он намеренно использовал жёсткую оборонительную тактику ради самого Нико.

«Я с этим несколько не согласен. На тот момент я уже оторвался и обеспечил себе позицию. Мне кажется, что он всё ещё лично боролся за это очко. Так что, я думаю, нам всем следует разделять эти вещи», — приводит слова Нико Хюлькенберга портал Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Майами Нико Хюлькенберг финишировал 11, а Кевин Магнуссен стал 19. В личном зачёте немец Хюлькенберг занимает 13 позицию с шестью очками. Датчанин Магнуссен, в свою очередь, занимает 16 позицию с одним очком.