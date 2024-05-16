Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг не поддержал версию Магнуссена, что Кевин нарушал правила ради напарника

Хюлькенберг не поддержал версию Магнуссена, что Кевин нарушал правила ради напарника
Комментарии

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг опроверг заявление своего товарища по команде Кевина Магнусенна, который ранее сказал, что на Гран-при Майами он намеренно использовал жёсткую оборонительную тактику ради самого Нико.

«Я с этим несколько не согласен. На тот момент я уже оторвался и обеспечил себе позицию. Мне кажется, что он всё ещё лично боролся за это очко. Так что, я думаю, нам всем следует разделять эти вещи», — приводит слова Нико Хюлькенберга портал Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Майами Нико Хюлькенберг финишировал 11, а Кевин Магнуссен стал 19. В личном зачёте немец Хюлькенберг занимает 13 позицию с шестью очками. Датчанин Магнуссен, в свою очередь, занимает 16 позицию с одним очком.

Материалы по теме
Кевин Магнуссен: я думал, что в следующем году мы с Хюлькенбергом снова будем напарниками
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android