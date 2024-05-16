Эстебан Окон — о своём будущем: я всё ещё юниор «Мерседеса»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился мнением о своём будущем в Формуле-1. Контракт Окона с французской командой рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее Эстебан был участником молодёжной программы «Мерседеса», а также являлся резервистом гоночного коллектива из Германии.

«Как мне кажется, я всё ещё юниор «Мерседеса». Это не поменялось с 2015 года. Мы много общаемся и позже решим, что лучше для моего будущего. Не думаю, что сейчас это проблема. Уверен, многое происходит за кулисами. Я буду рассматривать не только долгосрочный контракт, но и краткосрочный», — приводит слова Окона SoyMotor.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

Напомним, по окончании этого сезона Формулы-1 «Мерседес» покинет Льюис Хэмилтон. Британец перейдёт в «Феррари».