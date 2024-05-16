«99%». Валттери Боттас высказался о своём будущем в Формуле-1 в 2025 году

Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас выразил уверенность, что продолжит выступать в Формуле-1 в следующем сезоне. Нынешнее соглашение финна с командой рассчитано до конца этого сезона.

«Очевидно, разговоры продолжаются. Не думаю, что команда примет какие-то решения очень быстро. Мы продолжаем работать. Но ничего нового по сравнению с этапом в Майами. Определённый прогресс уже есть. Я не полагаюсь только на один вариант. Сейчас я не беспокоюсь о месте на стартовой решётке в следующем году. Конечно, в этом спорте никогда не можешь быть уверен на 100%, и на данный момент у меня ещё нет подписанного контракта. Поэтому я не могу сказать, что буду там на 100%. Однако на 99% мой ответ – да», — приводит слова Боттаса Motorsport Italia.

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото: