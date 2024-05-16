Ферстаппен высказался о возможном участии в 24-часовой онлайн-гонке во время этапа в Имоле

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможного участия в виртуальной гонке «24 часа Нюрбургринга», которая будет проходить одновременно с Гран-при Эмилии-Романьи.
«Это не станет препятствием. Но ещё посмотрим, пока ничего полностью не подтверждено. Если у меня будут немного свободного времени, кто знает...» — приводит слова Ферстаппена Crash.net.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен может участвовать в онлайн-гонке на платформе iRacing в составе своей команды Redline.
Ферстаппен является лидером в общем зачёте пилотов Формулы-1. В настоящий момент в активе нидерландца 136 очков. Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 17 по 19 мая.
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