В Рязани состоится второй этап RDS Europe 2024

18-19 мая в Рязани на автодроме ATRON International Circuit состоится второй этап RDS Europe 2024.

В прошлом сезоне Рязань приняла у себя первый и шестой этапы. Именно здесь в 2023 году решалась и судьба чемпионского титула. В этот раз пилоты также дважды продемонстрируют своё мастерство перед болельщиками: 18–19 мая и 28–29 сентября, когда на заключительном этапе определится сильнейший по итогам соревнований.

Конфигурация рязанской трассы, ставшей легендарной для российского дрифта, держит в напряжении от старта до самого финиша и участников, и зрителей: дрифт-кары проносятся буквально в миллиметрах от знаменитой бетонной стены. В этом месте решает не мощность двигателя, а мастерство управления и точность настроек автомобиля.

Фото: RDS

Как и на первом этапе, который прошёл 13–14 апреля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону, зрители увидят нововведения – гонщики серии RDS Europe разделены на две зачетные группы: PRO и NXT. Так что за один этап на эффектной и техничной трассе ATRON International Circuit будет два финала, а значит, и два победителя!

После первого этапа зачёт PRO возглавляет пилот команды LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев, а ближайшим его преследователем является белорус Кирилл Мацкевич, представитель TimeUp. На третьем месте расположился спортсмен коллектива «Культура Заноса» Илья Полищук.

В зачётной группе NXT первую строчку турнирной таблицы занимает Алексей Бахвалов. За ним гонится Илья Клюкин, следом идёт Валерий Никулин. Примечательно, что все трое выступают на различных вариациях купе BMW.

Целая россыпь пилотов пополнила турнирную таблицу по сравнению с первым этапом: вернулись участники серии RDS GP и RDS Europe – Фёдор Воробьёв и его «Царь-Жига», Денис Котельников, Михаил Давидянц, Сергей Корнеев, Александр Андреади и другие.

Всего на старт в Рязани выйдут 53 пилота: 8 в зачётной группе NXT и 45 в зачётной группе PRO. Если квалификация в NXT просто распределит гонщиков по сетке, то в PRO по её результатам будут определены самые сильные 24 пилота, которые в воскресенье будут выступать в парных заездах. Остальным, увы, придётся готовиться к следующему этапу, который, к слову, состоится в Казани 8–9 июня.

Второй этап RDS Europe 2024 обещает быть крайне насыщенным борьбой, сюрпризами и всем тем, за что мы и любим дрифт.