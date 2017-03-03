С 2018 года на «Шёлковом пути» появится категория мотоциклов

Дирекция международного ралли-рейда «Шёлковый путь» объявила, что с 2018 года в этом марафоне появится категория мотоциклов. Об этом на международной презентации гонки в Париже сообщил заместитель руководителя ралли Фредерик Лекиен.Ралли «Шёлковый путь» проводится с 2009 года и прежде в нём принимали участие только грузовики и внедорожники. Исключение было сделано лишь в 2016 году, когда в рамках внезачётной категории «Рейд» по сервисному маршруту отдельные этапы гонки прошла на мотоцикле Анастасия Нифонтова.В 2017 году на ралли «Шёлковый путь» выступят только грузовики и внедорожники. Своё участие в российско-китайском марафоне уже подтвердила команда «Пежо», которую представят Стефан Петерансель, Себастьен Лёб и Сириль Депре.