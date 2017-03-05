Янноне: Лоренcо не должен думать слишком много о том, как управлять «Дукати»

Пилот «Сузуки» Андреа Янноне прокомментировал те проблемы, с которыми может столкнуться Хорхе Лоренсо, управляя «Дукати», добавив, что слишком много размышлений помешают испанцу показывать нужную скорость.
«Адаптироваться под такой мотоцикл, как «Дукати», — большая задача. Этим байком нужно управлять в совершенно другом стиле. В последние годы стало немного проще. Проблема Хорхе в том, что переход на другую модель требует больших перемен. Они заставляют задумываться обо всём, и если во время вождения ты начинаешь думать слишком много, то быстрой езды не получится», — цитирует Янноне Motorsport.