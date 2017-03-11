Диксон — лучший на второй тренировке Indy-Car в Сент-Питерсберге, Алёшин — 14-й

Скотт Диксон показал лучшее время во второй практике IndyCar в Сент-Питерсберге. Вторым стал Уилл Пауэр. Третье место у Тони Кэнаана.
Россиянин Михаил Алёшин показал 14-й результат.
IndyCar. Сент-Питерсберг. Вторая практика
1. Скотт Диксон («Хонда») — 1:02.5591
2. Уилл Пауэр («Шевроле») +0.2825
3. Тони Канаан («Хонда») +0.2954
4. Чарли Кимбол («Хонда») +0.3157
5. Себастьен Бурде («Хонда») +0.3465
6. Джозеф Ньюгарден («Шевроле») +0.3483
7. Джеймс Хинчклифф («Хонда») +0.4237
8. Марко Андретти («Хонда») +0.4664
9. Симон Пажно («Шевроле») +0.5871
10. Карлос Муньос («Шевроле») +0.5904.