Мексиканец, машину которого зацепил Мик, не знает, отдавать ли её в ремонт
13 марта 2017, понедельник. 14:58.
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Владелец автомобиля Volkswagen Passat CC, который зацепил пилот «Ситроена» Крис Мик
в результате вылета с трассы на Ралли Мексики, теперь не знает, ремонтировать ли ему свою машину. Несмотря на вылет с трассы, Мик сумел выиграть гонку.
Мексиканец, автомобиль которого пострадал в инциденте, с гордостью опубликовал в «твиттере» фото своей машины после инцидента, подписав его: «Дилемма: чинить или не чинить?»
Если фото не отображается, посмотреть его можно в «твиттере» мексиканца