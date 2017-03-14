Окон: надеюсь уже в Австралии бросить вызов Пересу

Пилот «Форс Индия»надеется бросить вызов своему напарникууже в первой гонке сезона-2017.«Для меня как для молодого гонщика присоединиться к успешной команде, где я буду выступать вместе с опытным пилотом вроде Серхио Переса, — это отличная возможность. В прошлом году он провёл потрясающий сезон. Он подталкивал команду вперёд. Каждый год «Форс Индия» улучшает свои позиции, потому мне не терпится поработать с ним. Уже на первых двух сессиях тестов я многому научился у него. Но тесты — это одно, а гонки — другое. Как только мы приедем на первую гонку, я хочу ему бросить вызов.Я должен немедленно выйти на свою скорость. Команда хочет, чтобы я заменил Нико Хюлькенберга, а это означает, что я должен показывать результат. Поэтому нет времени выходить на вкатывание, мне нужно немедленно показать свою скорость», — приводит слова Окона официальный сайт Формулы-1.