Албон — лучший во второй день тестов Ф-2, Маркелов — третий

Александр Албон показал лучшее время во второй день тестов Формулы-2 в Барселоне. Второе место досталось Джонни Чекотто, тройку лидеров замкнул Артём Маркелов, показавший вчера 11-й результат.
1. Александр Албон ART Grand Prix — 1:28.225
2. Джонни Чекотто (Rapax) — 1:28.250
3. Артём Маркелов (Russian Time) — 1:28.410
4. Николас Латифи (DAMS) — 1:28.429
5. Норман Нато (Pertamina Arden) — 1:28.445
6. Лука Гьотто (Russian Time) — 1:28.541
7. Оливер Роуленд (DAMS) — 1:28.642
8. Антонио Фуоко (Prema) — 1:28.655
9. Джордан Кинг (Motorsport) — 1:28.722
10. Шарль Леклер (Prema) — 1:28.805.