Маффей: этап в Азербайджане никак не помогает бренду и бизнесу

Генеральный директор Liberty Mediaдал понять, что этап в Азербайджане не вызывает у него положительных эмоций, и обвинил организаторов в неспособности построить долгосрочный бизнес.«Наша работа состоит не только в том, чтобы найти партнёров, которые будут хорошо нам платить. Они должны нам помогать выстраивать бренд и помогать в создании продукта. Экклстоуном двигала только жажда заработка, и в итоге мы получили этапы в таких городах, как Баку.Они заплатили нам большую сумму, но не сделали ничего, чтобы построить долгосрочный бренд и помочь бизнесу.Такие этапы, как в Мехико, Сингапуре и Абу-Даби, считаются захватывающими. Мы должны поделиться этим с организаторами тех гонок, где дела идут не так хорошо», — приводит слова Маффея F1i.com.