Форвард «Палермо» посвятит следующий гол «Форс Индии»

Нападающий итальянского «Палермо» Илия Несторовски готов посвятить свой следующий гол команде Формулы-1 «Форс Индия».
Об этом македонский форвард сказал в специально записанном видеоролике. В нём Несторовски восторгается новым цветом ливреи болида и обещает отметить свой следующий гол, изображая управление автомобилем.
Несколькими днями ранее «Форс Индия» объявила о том, что ливрея болидов в предстоящем сезоне будет окрашена в розовый цвет, такое решение было принято по условиям сотрудничества с новым спонсором — BWT.
Видео, записанное футболистом, можно посмотреть по соответствующей ссылке